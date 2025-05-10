Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavililer, üst sıralarda yer alma yolunda Galatasaray karşısında kazanmanın mücadelesini verecek. Üç İstanbul takımı karşısında 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, bugün sezonun ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililer ayrıca 14 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Galatasaray karşısında ligdeki mücadeleyi moral maçı olarak görüyor.





Muhtemel 11'ler





Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Okay, Malheiro, Lundstram, Ozan, Zubkov, Danilo, Nwakaeme, Banza.





Galatasaray: Muslera, Eren, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, Barış, Sara, Yunus, Osimhen.





Galatasaray 6 maçtır kazanıyor





Süper Lig'de geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray ise 83 puan toplarken, haftaya en 8 puan önünde girdi. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 maçı da kazandı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Galatasaray, yakın takipçisi Fenerbahçe'nin kalesinde sadece 4 gol gördü.









Bugün Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer, Süper Lig, Avrupa kupası ve Türkiye Kupası'nda sahasında oynadığı 23 maçın sadece 3'ünü kaybetti. Bu maçlarda 15 galibiyet alan Karadeniz ekibi, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Bordo-mavililer, iç sahada 34 puan toplayarak 2,12 puan ortalaması tutturdu.





Fatih Tekke Papara Park'ta yenilmedi





Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, genç çalıştırıcı yönetiminde k Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yı 3-2, yarı finalinde de Göztepe'yi P 2-0 yenerek finale yükseldi. Ligde ise Göztepe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u 2-0, Alanyaspor'u 4-3 yenerek son dönemde iyi bir performans sergiledi.









Deplasman rekoru çıkabilir





Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. Galatasaray bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bugünkü maçta da Trabzonspor'a gol atabilirse Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında tabelayı değiştiren ilk takım olacak.





Trabzon'da Fırtına önde





Trabzonspor, evindeki 51 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 18 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 8'i Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray ise 66 golle karşılık verdi.





5 kez rakip oldular





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke ise istanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Oynanan 5 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı. Öte yandan Okan Buruk, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde bu sevinci en çok yaşayan 3. teknik adam olacak. Fatih Terim 8, Ahmet Suat Özyazıcı ise 4 kez şampiyonluk yaşadı.





Aslan'da 4 futbolcu sınırda





Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Osimhen, Davinson, Mertens ve Sara, bugün sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Kayserispor maçında oynayamayacak. Bu arada sarı-kırmızılı takımın yabancı oyuncularından Jelert, maç kadrosuna alınmadı.





Son 4 mücadeleyi Galatasaray kazandı





Galatasaray, Trabzonspor ile yaptığı son 4 maçı da galip tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 4 müsabakada sırasıyla 2-1, 2-0,5-1 ve 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Trabzon'da son yenilgisini 2018-2019 sezonunda 4-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 deplasman maçında 2 galibiyet alırken, 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.







