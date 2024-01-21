Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.





Ev sahibi bordo-mavililer, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor. Ligde 20 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayarak 51 puanla lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray da Trabzonspor'u evinde yenip zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.













İlk maçı Galatasaray kazanmıştı





Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, tek mağlubiyetini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.





Sarı-kırmızılı takım ise ligin 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0, 9. haftada evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş, 17. haftada Fenerbahçe deplasmanından ise golsüz beraberlikle dönmüştü.













Trabzonspor'da eksik çok





Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Orsic ve Densvvil'in sakatlıkları sürerken, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise önce gün kadro dışı bırakılmıştı.





Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 15 maça çıkarken rakiplerine 6-3 üstünlük kurdu. 3 maç ise berabere bitti.





Galatasaray'da iki oyuncu sınırda





Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, bugünkü Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.





Bu arada Galatasaray, ligde son 2 deplasmanda kazanamadı. Sarı-kırmızılılar, konuk olarak çıktığı son iki maçta Fenerbahçe ile 0-0, Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.





Çilingir Visca





Trabzonspor'un bugünkü maçta en önemli isimlerinden biri Boşnak yıldızı Edin Visca olacak. Kanatta görev almasına karşın, içeriye kat ederek hem kendine hem arkadaşlarına fırsat oluşturan 33 yaşındaki oyuncu, bugün de göstereceği ekstra performansla bordo-mavili takım adına maçın kilit isimlerinden biri olacak.

Bu sezon Trabzonspor ile 21 resmi maça çıkan Visca, 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.













Kerem geri dönüyor





Galatasaray'da son 4 maçtır oynamayan ve takımla çalışmalara başlayan Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor. Tedavisi sona eren stoper Davinson Sanchez ile kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da derbide görev yapabilecek. Galatasaaray'da ameliyat olan Oliveira ile Afrika Kupası'nda bulunan Ziyech ve Bakambu olmayacak.





Kerem Aktürkoğlu bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 8 gol atıp 8 asist kaydetti.





Fırtına'nın kozları Enis ve Fountas





Trabzonspor'da Onuachu ve Pepe'nin yokluğunda görev aldıkları ligdeki Antalyaspor ve kupadaki Manisa FK maçlarında takımın hücum yükünü sırtlayan Enis Destan ve Fountas bugünkü Galatasaray derbisinde de bordo-mavililerin en önemli gol silahları olacak. Ligdeki Antalyaspor maçında takımın tek golünü atan Fountas, kupada Manisa FK'yı 3-1 yendikleri karşılaşmada da ağları havalandırdı. Yine Manisa FK maçında sahne alan Enis Destan da 2 golle galibiyete katkı verdi.





Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlarda iki isimle yakından ilgilendi. Oyuncularla bire bir görüşmeler yapan deneyimli çalıştırıcının, derbide telaş yapmadan sakin bir şekilde oynamalarını istediği kaydedildi.

Abdullah Avcı'nın Galatasaray'a karşı gol silahı Enis Destan olacak.





Aslan'da gözler Icardi'de olacak





Trabzon'dan galibiyetle dönmeyi planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı yeni geçen Mauro Icardi'yi ilk 11'de oynatmaya karar verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki son antrenmanda Arjantinli yıldız takımla birlikte çalışırken, Trabzonspor maçında oynamak istediği ifade edildi. Maskeyle oynaması beklenen Icardi'yi önce yedek tutmayı ve forvette Barış Alper'i oynatmayı planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Arjantinli futbolcunun oynamak istemesi üzerine ilk 11'de yıldız futbolcuya görev vermeye karar verdi. Icardi, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılıların son 4 resmi maçında oynamamıştı.





Buruk'un defans hattının ikilisi Nelsson-Abdülkerim'le birlikte orta sahadaki Torreira-Kerem Demirbay ikilisi de güvendiği isimler olacak.

Icardi son idmanda takımla çalıştı.





Muhtemel 11'ler





Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Enis

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mertens, Icardi























