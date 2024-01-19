Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk
Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek
Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın