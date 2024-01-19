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Spor

Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

10:17 - 19/01/2024 Cuma
Güncelleme: 10:27 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen
Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.


Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler


Pazar

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen


Pazartesi

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın






#Süper Lig
#Galatasaray
#Trabzonspor
#Abdulkadir Bitigen
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