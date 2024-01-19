Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Trabzonspor evinde Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükseldi. Turu getiren golleri dakika 7' Fountas ve 28' 69' Enis Destan kaydetti. Manisa FK'nın tek golü dakika 15' Korenica'dan geldi. Trabzonspor - Manisa FK maçının özetini izlemek için haberin içerisine göz atabilirsiniz.