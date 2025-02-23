Trabzonspor - Gaziantep FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde çıktığı 22 maçtan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor 29 puanla 11. sırada yer alıyor. Gaziantep FK'nın da 29 puanı bulunuyor.

Bordo-mavililerde Jabol Folcarelli ve Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor. Gaziantep FK'da ise Mandouki, Saborit ve Bitok takımını yalnız bırakacak.