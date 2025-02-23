Trabzonspor - Gaziantep FK || Canlı skor - Canlı sonuç

Trabzonspor, Süper Lig 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Ligde çıktığı 22 maçtan 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor 29 puanla 11. sırada yer alıyor. Gaziantep FK'nın da 29 puanı bulunuyor.
Bordo-mavililerde Jabol Folcarelli ve Denis Draguş'un sakatlığı bulunuyor. Gaziantep FK'da ise Mandouki, Saborit ve Bitok takımını yalnız bırakacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Zubkov, Banza.