Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası uçakta kavga çıktı

Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon’da karşılaştı. Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer mücadeleden 90+8’de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul’a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul’a gitmek için uçağa bindi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35’de İstanbul’a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gaziantep FK oyuncuları ve teknik direktör Erol Bulut’a, "Yatsana Erol Bulut, yatsana" diyerek sözlü sataşmada bulundu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

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Uçağa polis ekipleri çağırıldı.

Yaşananlardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı.

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harcadı.

Yaşanan tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul’a hareket etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM

SPOR MAÇ SONUCU | Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK



