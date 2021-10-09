Spor Trabzonspor genç takımla hazırlık maçı yaptı 4-0
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Trabzonspor genç takımla hazırlık maçı yaptı: 4-0

Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, U19 takımıyla oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor genç takımla hazırlık maçı yaptı: 4-0
İsmail Köybaşı karşılaşmada bir gol kaydetti.

Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı. Mücadele A takımın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu kadroyla çıkan bordo-mavililerin, 19 yaş altı takımı karşısındaki gollerini Denswil, Salih Kavrazlı, İsmail Köybaşı ve penaltıdan Yunus Mallı kaydetti.

Müsabakada forma giymeyen oyuncular, yan sahada yaptıkları antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavili futbolcular, 11 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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