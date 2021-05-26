Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerini açıkladı

Dünya

Gazze'deki saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda evleri yıkılarak enkaz altında kalan çocuklar, mucizevi şekilde kurtulsalar da yaşadıkları korku dolu anların etkilerini taşıyor. Gazzeli 11 yaşındaki İbrahim Nusayr "Siyonistlerin uçakları evleri haber vermeden bombaladı. Evlerin içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar vardı. Evin enkazı başımıza döküldü ve her taraf toz duman oldu. Durum çok korkutucuydu. Bir anda her yer zifiri karanlık olmuştu ve kurtulmak zor olduğu için herkes kelime-i şehadet getiriyordu" ifadelerini kullanıyor.