Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres’in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
- Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Gervinho ve Bruno Peres, dün Trabzon’a gelmişti. Özel uçak ile Trabzon’a gelen Gervinho ve Peres’e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı’ndan ayrılırken büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Alınan önlemlere karşın Gervinho, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla el sıkıştı. Futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.
Sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen oyuncular, bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak.
Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'da coşkulu bir şekilde karşılandı pic.twitter.com/lmRWzarJwX
Bruno Peres ve Gervinho Trabzon'da coşkulu bir şekilde karşılandı pic.twitter.com/lmRWzarJwX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 25, 2021