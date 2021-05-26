Spor Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peresin transferlerini açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerini açıkladı

Trabzonspor, serbest statüde yer alan Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerini KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Gervinho ve Bruno Peresin transferlerini açıkladı
Gervinho ve Bruno Peres dğn Trabzon'a gelmişti.

Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres’in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

  • Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Gervinho ve Bruno Peres, dün Trabzon’a gelmişti. Özel uçak ile Trabzon’a gelen Gervinho ve Peres’e bordo-mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı’ndan ayrılırken büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde oyunculara çiçek vererek tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Alınan önlemlere karşın Gervinho, kendilerini karşılamaya gelen taraftarlarla el sıkıştı. Futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.

Sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen oyuncular, bordo-mavili takım ile sözleşme imzalayacak.


Abone Ol Google News
Bardağı 20 lira

Bardağı 20 lira

Sivas'ta kadınlar dik yamaçlara çıkıp topluyor.
Evleri yıkıldı umutları değil

Evleri yıkıldı umutları değil

​Mahmud'un doğum günün evlerinin enkazında kutladılar.
Ömer Çelik konuşuyor

Ömer Çelik konuşuyor

​AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Erdoğan'ın destek konuşmasından sonra ilk açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar

​Aşılar özel soğutucu TIR'larla Aşı ve İlaç Deposu'na naklediliyor..
AK Parti askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu
Gündem

AK Parti askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu

AK Parti, askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklif ile askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor. Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercileri yeniden düzenleniyor. Asker kişilerin, suçüstü olması halinde, görevli herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek.

Gazze'deki saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor
Dünya

Gazze'deki saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda evleri yıkılarak enkaz altında kalan çocuklar, mucizevi şekilde kurtulsalar da yaşadıkları korku dolu anların etkilerini taşıyor. Gazzeli 11 yaşındaki İbrahim Nusayr "Siyonistlerin uçakları evleri haber vermeden bombaladı. Evlerin içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar vardı. Evin enkazı başımıza döküldü ve her taraf toz duman oldu. Durum çok korkutucuydu. Bir anda her yer zifiri karanlık olmuştu ve kurtulmak zor olduğu için herkes kelime-i şehadet getiriyordu" ifadelerini kullanıyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in tehdidine yanıt
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'in tehdidine yanıt

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'in iki devletli çözümde ısrar edilmesi halinde AB Zirvesinde Türkiye'ye karşı veto haklarını kullanacaklarına dair tehdidine cevap verdi. Tatar, "Türkiye ve KKTC’ye yönelik tehdit ve şantajlar kabul edilemez. Rumların hegemonyacı tutumuna boyun eğmeyiz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.