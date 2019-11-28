UEFA AVRUPA LİGİ

Trabzonspor-Getafe

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Mücadelenin 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Getafe

Trabzonspor-Getafe

Grupta 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan Trabzonspor, Getafe karşısında deplasmanda oynadığı ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Grubun 2. maçında sahasında Basel'i konuk eden bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle 2-2 berabere kaldı.

Rusya'nın Krasnodar takımını grubun 3. maçında konuk eden Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybetti. C Grubu'nun 4. maçında bu defa Krasnodar'a konuk olan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un 11'i;

  • Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet.
Getafe'nin 11'i;

  • Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy.

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