Spor Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam saat 20.00'deAkyazı Stadyumu'nda Trabzonspor, Giresunspor'u konuk edecek. Futbolseverler bu maçın VAR hakemini sormaya başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi kim olacak? Kim oldu?
VAR hakemleri online olarak TFF'nin Riva tesislerinden bağlanarak maçın hakemiyle irtibat kuruyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor bu akşam sahasında komşu ilin takımı Giresunspor'u konuk edecek. Taraftarlar bu maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak kimin görev alacağını merak ediyor.

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Yardımcılıklarını Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

  • Mücadelede VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev alacak. AVAR ise Alper Ulusoy olacak.

Serkan Tokat bu sezon VAR ve AVAR olmak üzere toplam 35 Süper Lig maçında görev aldı.
Serkan Tokat bu sezon VAR ve AVAR olmak üzere toplam 35 Süper Lig maçında görev aldı.

Alper Ulusoy ise bu sezon VAR ve AVAR olmak üzere sadece 7 maçta görev aldı.

Ronaldolu Al Nassr sahaya çıkıyor
SPOR
Ronaldolu Al Nassr sahaya çıkıyor

Özgüç Türkalp veda etti: Benim hatam
SPOR
Özgüç Türkalp veda etti: Benim hatam

Sabırsızlanıyoruz

'Sabırsızlanıyoruz'

​Fenerbahçe'de Joshua King derbi öncesi konuştu.
Dünyanın beklediği maç ertelendi

Dünyanın beklediği
maç ertelendi

​Al Nassr-Al Tai karşılaşması bugün oynanmayacak.
Benim hatam

'Benim hatam'

​Hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp veda etti.
Gözyaşları içinde <br>sahayı terk etti

Gözyaşları içinde
sahayı terk etti

​İtalya Serie A'da ırkçılık skandalı.
Yabancı <br>kontenjanına takıldı

Yabancı
kontenjanına takıldı

​Ronaldo'yla ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.
Derbiye<br>deplasman yasağı

Derbiye
deplasman yasağı

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.
Diğer maçların <br>kayıtları paylaşılacak mı?

Diğer maçların
kayıtları paylaşılacak mı?

​TFF Başkanı merak edilen soruya cevap verdi.
'Kırgın değilim'

'Kırgın değilim'

​Kenan Karaman'dan Beşiktaş açıklaması.
Fenerbahçe <br>formasıyla çok farklı

Fenerbahçe
formasıyla çok farklı

Michy Batshuayi Jorge Jesus ile farklı bir kimliğe büründü.
Şenol Güneş <br>listeye ekledi

Şenol Güneş
listeye ekledi

​Eski Fenerbahçeli Beşiktaş yolunda.
Avcı'dan <br>zorunlu rotasyon

Avcı'dan
zorunlu rotasyon

Trabzonspor bugün sahasında kritik bir maça çıkacak.
Aslan liderliği bırakmıyor

Aslan liderliği bırakmıyor

Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.
Okan Buruk'tan derbi mesajı

Okan Buruk'tan derbi mesajı

​'Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.