Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

VAR hakemleri online olarak TFF'nin Riva tesislerinden bağlanarak maçın hakemiyle irtibat kuruyor.

Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor bu akşam sahasında komşu ilin takımı Giresunspor'u konuk edecek. Taraftarlar bu maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak kimin görev alacağını merak ediyor.

Abdullah Avcı, sakat olan Visca ve kırmızı kart cezalısı Bartra yerine zorunlu değişikliğe gidecekhttps://t.co/qjuJvhLsx4 — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Yardımcılıklarını Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Maçın dördünü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev alacak. AVAR ise Alper Ulusoy olacak.

Serkan Tokat bu sezon VAR ve AVAR olmak üzere toplam 35 Süper Lig maçında görev aldı.

Alper Ulusoy ise bu sezon VAR ve AVAR olmak üzere sadece 7 maçta görev aldı.

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