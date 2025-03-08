Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.
Hatayspor ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.