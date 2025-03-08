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CANLI | Trabzonspor - Hatayspor

CANLI | Trabzonspor - Hatayspor

18:188/03/2025, Cumartesi
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Trabzonspor - Hatayspor
Trabzonspor - Hatayspor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 27. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.


TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor.


Hatayspor ligde 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.


TRABZONSPOR - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov, Sikan, Banza.
Hatayspor:
Bekaj, Selimcan Temel, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Görkem Sağlam, Fernandes, Aboubakar.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Trabzonspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

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