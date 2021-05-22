Trabzonspor, Hollanda gol kralının peşinde

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor için Yunanistan’dan transfer iddiası geldi. Sportime’ın haberine göre bordo-mavili takım, Hollanda Eredivise ekiplerinden Venlo’da forma giyen Georgios Giakoumakis’i kadrosuna katmak istiyor.

Hollanda'da gol kralı oldu

İddiaya göre Venlo oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Eredivisie’de bu sezon 30 maçta 26 gol kaydeden Giakoumakis, ligin gol kralı oldu. Ligde küme düşen Venlo bu sezon toplam 43 gol kaydederken bu gollerin yüzde 50’sinden fazlasında Giakoumakis’in imzası var.

Bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı formasını 6 kez giyen 26 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 1 gol kaydetti.