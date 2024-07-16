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Spor

Trabzonspor iki futbolcunun sözleşmesini feshetti

Bordo-mavili ekip, kadrosunda yer alan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier ile Faslı Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

17:08 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 17:09 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor, sağ bek Thomas Meunier ile Faslı Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin feshetti.


Bordo-mavililer'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Thomas Meunier

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.


Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır.


Mountassir Lahtimi

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.


Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."







#Trabzonspor
#Thomas Meunier
#Mountassir Lahtimi
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