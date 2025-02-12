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Trabzonspor derbiyi kazanırsa bir ilki gerçekleştirecek

Trabzonspor derbiyi kazanırsa bir ilki gerçekleştirecek

12:4812/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, derbiden galibiyetle ayrılarak bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.


Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi.


Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

Son haftalarda sahasında aldığı başarılı sonuçlarla ligde tırmanışa geçen bordo-mavililer, Beşiktaş maçına odaklanarak dış sahadaki kötü gidişatına da son vermek istiyor.






#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş

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