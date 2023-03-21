Trabzonspor istikrar arıyor

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon aradığını bulamayan Trabzonspor'da dikkat çeken noktalardan biri de kadro istikrarının yakalanamaması oldu. Bordo-mavili takım, ligde geride kalan 24 maçın bir çoğunda farklı 11'lerle sahaya çıktı. Transfer nedeniyle yaşanan değişimler, oyuncu sakatlıkları ve yeni arayışlar Trabzonspor'da kadro istikrarının önüne geçti.





Bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk 2 haftayı kayıpsız geçerken, Cornelius'un ani ayrılığı, Visca, Dorukhan ve Hamsik'in sakatlıklarıyla devam eden olumsuz sürece yeni transferlerin de uyumsuzluğu eklenince Karadeniz ekibi önünü alamadığı bir süreç yaşadı.





Düzenli ödeme planı

Trabzonspor'da dikkat edilecek bir diğer husus olarak ise mali yapı öne çıkıyor. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Ertuğrul Doğan'ın tek listeyle gireceği kongre bu hafta sonu yapılacak. Ertuğrul Doğan'ın, ilk hedefinde bordo-mavili kulübü ekonomik olarak rahatlatarak oyuncuların sadece sahaya odaklamalarını sağlamak yer alıyor.





Trabzonspor topbaşı yaptı

Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle geçen haftayı maç yapmadan geçiren Trabzonspor'da futbolculara verilen bir haftalık tatil sona erdi. Dün tesislerde bir araya gelen bordo-mavili futbolcular, Orhan Ak yönetiminde hazırlıklarına başladı. Bu arada Orhan Ak'ın yardımcılığını Hasan Üçüncü'nün yapacağı, kaleci antrenörü olarak ise Omay Yılmazer'in görev alacağı öğrenildi.









Ay Yildizli formayi gururla temsil etmeye karar aldim. Insallah Türk Milli takimiyla nice başarılar kazanacağız 🇹🇷♥️! pic.twitter.com/9f48gpj4la — Naci Ünüvar (@Naci_Unuvar) March 17, 2023







