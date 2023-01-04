Trabzonspor evinde yenilmiyor

Dünya Kupası arası sonrası iç sahada Fenerbahçe'yi deviren, ancak geçen hafta İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, 2 yıldır yenilmediği evinde yeniden huzura kavuşmak istiyor. 675 gündür iç sahada maç kaybetmeyen bordo-mavililer, yarın Giresunspor ile oynayacağı lig mücadelesini kazanıp seriyi 33 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 26 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor'un, lider Galatasaray ile arasında 7 puanlık fark bulunuyor.

İç sahada bileği bükülmüyor

Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 675 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon ise taraftarı önünde oynadığı 19 karşılaşmada, 12 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon ise ligde taraftarı önünde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordo mavililer iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

REKLAM

Evinde huzur buluyor

Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle büyük bir moralle zirve için önemli bir adım atmıştı. Geçen hafta deplasmanda ise Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Bu sezon dış sahada önemli yaralar alan Karadeniz ekibi evinde ise huzur buldu.

Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmandaki 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde ederken, 11 puan topladı ve 13 puan kaybetti. Bordo-mavililer, evinde ise 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 15 puan toplayıp, 6 puan yitirdi.

SPOR Enis Bardhi: "Savaş devam ediyor"



