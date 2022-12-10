Spor ÖZET | Trabzonspor-Kasımpaşa 1-1
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ÖZET | Trabzonspor-Kasımpaşa: 1-1

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında Kocaeli'de hazırlık maçı oynanırken, müsabaka 1-1 tamamlandı. Trabzonspor-Kasımpaşa maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Kasımpaşa 1-1 maç özeti ve golleri izle
Trabzonspor-Kasımpaşa maçında bir kare

FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Kasımpaşa, Kocaeli Stadyumu’nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Maçı hakem Levent Gümüşdere yönetirken yardımcılığını ise Cankut Gönenç ve Oğuzhan Yiğitkarpuz yaptı. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Enes Kanpara üstlendi.

Kazanan çıkmadı

Bordo-mavililer, 16. dakikada rakipten seken topu cezalandıran Umut Bozok ile 1-0 öne geçti. 82. dakikada Kasımpaşa’da Mamadou Fall’un yerde kaldığı pozisyonda karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın 11'leri

Trabzonspor, müsabakaya Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Gbamin, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Siopis, Edin Visca, Bakasetas, Trezeguet ve Umut Bozok 11’i ile başladı.

Kasımpaşa’da ise Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Jeffrey Bruma, Ryan Donk, Petretta, Celina, Mickael Tırpan, Ben Ouannes, Hajradinovic, Tunay Torun ve Cedric Bahoken ilk on bir başlayan kadro oldu.

Trabzonspor-Kasımpaşa maçının özeti

  • Karşılaşma öncesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, bir dönem Trabzonspor forması giyen Miodrag Jesic için saygı duruşunda bulunuldu.
  • 16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunma arkasına attığı pasa Kasımpaşa'dan Petretta müdahale etmeye çalıştı, ondan sekerek önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Umut Dilan Bozo,k takımını öne geçirdi: 1-0
  • 82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fall, bordo-mavili oyuncu Gbamin'in müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Levent Gümüşdere penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, skorda eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1
  • Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
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