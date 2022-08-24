Trabzonspor Kopenhag karşısında tur peşinde: Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Danimarka’nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
Trabzonspor turu geçerse 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde
Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında mücadele edecek. Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden katılmış olacak. Camia bütünüyle motive olmuş durumda.
Bakasetas belirsiz
Trabzonspor’da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Bakasetas’ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Bu isimler dışında eksiği bulunmayan bordo-mavililerde, teknik heyet de takımı motive etmeye çalışıyor.
Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?Trabzonspor bugün saat 22.00'de Kopenhag ile karşılaşacak. Exxen'den yayınlanacak olan mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
Trabzonspor-Kopenhag muhtemel 11'ler
- Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Eren Elmalı, Dorukhan, Siopis, Abdulkadir, Djaniny, Trezegeut, Cornelius
- Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Haraldsson, Lerager, Falk, Claesson, Pep Biel.
Trabzonsporlu taraftarlar, Kopenhag kafilesinin kaldığı otelin önünde… pic.twitter.com/2EswNo6n1j
Trabzonsporlu taraftarlar, Kopenhag kafilesinin kaldığı otelin önünde… pic.twitter.com/2EswNo6n1j— SPOR (@yenisafakspor) August 23, 2022