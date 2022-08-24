Trabzonspor Kopenhag karşısında tur peşinde: Muhtemel 11'ler UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Kopenhag’ı konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmayı hedefliyor. Trabzonspor'un turu geçmesi için Kopenhag'ı 2 farklı yenmesi gerekiyor. Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor-Kopenhag maçının muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor-Kopenhag maçıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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