Trabzonspor, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde 13 maçta 15 puan elde eden Karadeniz ekibi, 24 puan kaybederek puan cetvelinin üst sıralarında kendine yer bulamadı. Trabzonspor, söz konusu dönemde 1,15 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.





Son 5 maçta 4 mağlubiyet

Trabzonspor, ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sezonun en kötü bölümünü yaşadı. Bordo-mavililer, bu dönemde Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, dış sahalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini kendi evinde Adana Demirspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı. Son 5 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 12 puan kaybı yaşayarak 0,6 puan ortalamasında kaldı.









Deplasmanda galibiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda hiç maç kazanma başarısı gösteremedi. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 4 puan toplayarak, maç başına 0,57 puan ortalamasında kaldı.





Trabzonspor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Trabzonspor, cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bordo mavili kulüp, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Galatasaray karşısına moralli çıkmak istiyor. Trabzonspor, alacağı seri galibiyetlerle kötü gidişatı durdurmanın planlarını yapıyor.



















