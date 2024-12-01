Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yeniden başkan

Trabzonspor Kulübü'nde bugün gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurul sona erdi. Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan seçimde tek aday olarak giren mevcut başkan Ertuğrul Doğan, yeniden seçildi.





Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçildi. Doğan yönetimi, 3 yıllığına göreve getirildi.





Başkan Ertuğrul Doğan kürsüye gelerek kongre üyelerine teşekkür ederken, son haftalarda yaşanan hakem hatalarının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslendi.





Başkan Ertuğrul Doğan şöyle konuştu:

'Hepinize teşekkür ediyorum'

"Değerli Kongre Üyeleri, Öncelikle, tek adaylı bir kongre olmasına rağmen katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz özveri, sorumluluk ve kararlılık, Trabzonspor’un büyüklüğüne, yakışır bir duruş olmuştur."

'Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp olduk'

"19 aylık başkanlık dönemimde yönetim kurulumla birlikte çok zorlu bir süreçten geçtik. Ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp olduk."

'Krizlerin önüne geçtik'

"Kulübümüzün adına yakışmayacak, yaşanması muhtemel krizlerin önüne geçtik. Zaten sorumluluk alarak aday olma sebeplerimden biri de buydu. İlk gün borçsuz bir Trabzonspor sözü verdim ve bugün, bu sözün önemli bir kısmını hayata geçirdik."

'Şenol Güneş hocamızı göreve getirdik'

"2025 yılında ekonomik olarak sürdürülebilir ve yönetilebilir bir kulüp olacağız. Sportif anlamda işlerin istediğimiz gibi gitmemesi tüm camiamızı olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Bu gerçekle Trabzonspor’un efsanelerinden sayın Şenol Güneş hocamızı göreve getirdik."

'TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir çağrıda bulunuyorum'

"Bugün sancılı bir süreç yaşasak da Trabzonspor’un ismine, şanına ve şöhretine yakışır bir kulübü hep beraber inşa edeceğiz. Trabzonspor’un yalnızca kendi iç sorunlarıyla değil, Türk futbolundaki sistemsel çarpıklıklarla da mücadele etmesi gerektiği bir gerçektir. Bu bağlamda TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na bir çağrıda bulunuyorum."

'Sistemsel bir soruna dönüşmüştür'

"Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, kulüplerin emeğini gasp eden sistemsel bir soruna dönüşmüştür. Trabzonspor, bu yanlışların bedelini defalarca ödemiştir."

'Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır'

"Sayın Hacıosmanoğlu, MHK’nin mevcut yapısının bu futbolu adil ve düzgün bir şekilde yönetemediği açıktır. Artık köklü bir değişim şarttır. Hakemlerin performanslarını tarafsızca değerlendirecek, şeffaf ve liyakata dayalı bir sistem kurulmalıdır. Mevcut MHK’yi görevden alarak, futbolun adaletini sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Adaletin olmadığı bir düzen ne emeğe saygı duyar ne de başarıya. Türk futbolunun artık bu yükü taşıyacak gücü kalmamıştır."

'Herkese yürekten teşekkür ediyorum'

"Trabzonspor olarak bu haksızlıkların karşısında asla susmayacağız. Hakkımızı her platformda savunmaya, adaletin sağlanması için mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü Trabzonspor yalnızca kendi hakları için değil, Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerimle Trabzonspor’a gönül veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."





Ertuğrul Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.





Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.















