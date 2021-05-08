Trabzonspor ligi 4. bitirmeyi garantiledi

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantiledi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Nwakaeme ve 49. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Amilton attı.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 67'ye yükseltti. Antalyaspor ise 43 puanda kaldı. Gelecek hafta bordo-mavililer deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise BAY geçecek.