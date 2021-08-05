Trabzonspor-Molde maçı hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, Konferans Ligi ön eleme turu maçında Norveç'in Molde takımla karşılaşıyor. Trabzonspor ile Molde arasında oynanacak maç şifreli mi, şifresiz mi izlenecek? Konuyla ilgili futbolseverlere müjdeli haber geldi. Trabzonspor-Molde maçı şifresiz olarak izlenecek. Temsilcimizin mücadelesi 20.30'da A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Molde maçı seyircili mi oynanacak?

Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde oynayacağı Molde karşılaşmasında stadyum kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar mücadeleyi takip edebilecek. Trabzonspor Medicak Park Stadyumu'nda 20 bin kadar taraftar olması bekleniyor.

Trabzonspor Molde'yi geçerse kimle eşleşecek?

Trabzonspor, Molde'yi elemesi halinde Konferans Ligi Play-Off turu maçında İtalyan devi Roma ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Molde maçı muhtemel 11'i;

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Hamsik, Bakasetas, Berat, Nwakaeme, Gervinho, Yunus Mallı

Marek Hamsik Molde maçında oynayacak mı?

REKLAM

Özellikle orta sahanın kritik bölge olduğuna vurgu yapan Avcı, “Merkezde kesinlikle basit hata istemiyorum. Geri dönüşlerde sıkıntı çekmemek için geniş boşluklar bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı. Berat-Hamsik-Bakasetas orta saha üçlüsüyle başlamayı planlayan Avcı, özellikle Hamsik’in Berat’a yardım etmesini istedi.

Trabzonspor'un rakibi Molde nasıl bir takım?

Norveç Ligi’nde 14 maça çıkıp, 30 puanı hanesine yazdıran Molde, liderlik koltuğunda oturuyor. Bu periyotta 34 kez rakip fileleri havalandıran Norveç ekibi, kalesinde sadece 13 gol gördü. Erling Moe yönetimindeki Molde, Norveç Kupası’nda da emin adımlarla yoluna devam ediyor. Konferans Ligi’nde bir önceki turda Servette’yi eleyen Molde, sezonu 3 ay önce açtığı için oldukça formda ve fizik olarak hazır şekilde Trabzonspor’un karşısına çıkacak.

REKLAM