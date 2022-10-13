ÖZET | Trabzonspor-Monaco: 4-0

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımı'na övgü: Bu azmin önünde hiçbir şey dayanmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ederek, 'Bu engelli kardeşlerimizin, hırsı, azmi, kararlılığı, futbolun diğer sağlam branşlarına örnek. Bu azmin, bu hırsın önünde hiçbir şey dayanmaz. Bundan dolayı gösterdikleri azim ve hırslılık sebebiyle şahsım, milletim adına Ampute Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum.' dedi.