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ÖZET | Trabzonspor-Monaco: 4-0

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini Malang Sarr (k.k), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı. Öte yandan Avrupa'daki 4 temsilcimizin sahadan galip gelmesinin ardından ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldik.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Monaco maç özeti ve golleri izle: Hugo, Bardhi, Trezeguet gol izle
Trabzonsporlu futbolcuların gol sevinci.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu 4-0 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini Malang Sarr (k.k), Vitor Hugo, Enis Bardhi ve Trezeguet attı.

Maçtan dakikalar;

9. dakikada Hamsik’in pasıyla ceza sahası sol çaprazından içeri giren Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Nübel iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Embolo’nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Fofana’nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan, gole izin vermedi.

31. dakikada Denswil’in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Nübel’de kaldı.

36. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine inen Bakasetas’ın sert şutunu kaleci Nübel kurtardı.

40. dakikada Djaniny’nin hatalı geri pasında kalesini zamanında terk eden Uğurcan Embolo’nun önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

40. dakikada Bakasetas’ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gbamin’in vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

44. dakikada kaleci Nübel takım arkadaşına pas vermek isterken Malang Sarr’a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

48. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Hugo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada Bartra’nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Bardhi kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nübel’in solundan filelerle buluşturdu. 3-0

69. dakikada Trezeguet, gönderilen uzun topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel’in solundaki direğin içine çarparak ağlara gitti. 4-0

ÜLKE PUANINDA NE DURUMDAYIZ?

  • Temsilcilerimizin bu gece aldığı 4 galibiyet sonrasında ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldik.


Ülke puanı sıralaması.
Ülke puanı sıralaması.
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