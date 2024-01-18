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Spor

Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme tirafı: Çok zor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Suudi Arabistan liginde forma giyen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme’nin bordo-mavili takıma transferi ile ilgili çıkan haberlere ilişkin, “Trabzonspor’un şu anda yabancı oyuncu kontenjanı dolu. Nwakaeme şu anda kulübünde yüksek bir maaşla oynuyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim” dedi.

12:22 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:40 - 18/01/2024 Perşembe
DHA
Ertuğrul Doğan - Anthony Nwakaeme
Ertuğrul Doğan - Anthony Nwakaeme

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Nwakaeme'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.


2021-2022 sezon sonunda Trabzonspor’la sözleşmesinin sona ermesi ile bordo-mavili takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al İttihat’a giden Nwakaeme’nin yeniden bordo-mavili takıma döneceği yönündeki haberler üzerine Doğan “Öncelikle şunu söylemek isterim, bizim yabancı oyuncu kontenjanımız dolu. Takımdan bir yabancı oyuncunun ayrılması halinde hocamızın da talebiyle, ekonomik şartlarımızın da elverdiği oranda transfer yapacağız. Ancak Nwakaeme’nin takımı ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek ve şu anda da oldukça yüksek maliyetle forma giyiniyor. Bizim şu anda oyuncuyu o maliyetlerle yeniden takımımıza katmamız çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Oyuncunun takımındaki alacaklarından fedakarlık yaparak Trabzonspor’a geleceği yönünde de şu ana kadar bize gelen bir şey yok” diye konuştu.




Nevzat Kaya: Kulübüyle görüşme yapmadık

Trabzonspor’un son lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme ile yakın dostluğu ile bilinen Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya da, “Nwakaeame ile çok yakın dostuz ve sürekli kendisiyle konuşuyoruz. Ancak halen oynadığı takımdaki maaş yükü oldukça fazla. Bizim o rakamlara oyuncuyu almamız şu şartlarda çok zor. Ancak bonservissiz bir şekilde alabilirsek bu transfer gerçekleşebilir. Onun dışında kulüp yetkilileriyle de henüz bir görüşme gerçekleştirmedik. Oyuncunun takımımıza transferi konusunda özellikle oyuncunun alacaklarından vazgeçeceği ya da şahsımın bu konuda mali sorumluluk yükleneceği yönündeki haberler de tamamen asılsızdır” ifadelerini kullandı.






#Trabzonspor
#Eruğrul Doğan
#Anthony Nwakaeme
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