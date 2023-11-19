Trabzonspor önce gönderecek sonra alacak

Öncelikli olarak teklif gelecek ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayı doğrultusunda satılacak oyunculardan gelecek para ile transferi şekillendirecek olan bordo-mavililerde yabancı futbolcuların durumlarına göre transfer planlaması yapılacak. Bu dönemde sakat olan Orsic'in dönmesi ile yabancı kontenjanında fazlalığı da gidermeye çalışacak. Teklif gelmesi halinde yabancı oyunculardan Benkovic, Larsen, Fountas ve Teklic'in gönderilmesi gündemde.

Savunmada oyunu geriden başlatma özelliği olan futbolcu tercihinde bulunacak olan Trazonspor'da bu bölge için en güçlü aday eski oyuncularından Vitor Higo görünüyor. Ülkesinin Bahia takımında forma giyen Brezilyalı oyuncunun dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, bir diğer arayış ise ikinci bölgeye planlanıyor. Oyunu iki yönlü oynayan ve liderlik özelliği bir oyuncuyu tercih edecek olan bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ın kendisine yapılan teklife geri dönüş yapması halinde 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla da sözleşme yenileyecek.