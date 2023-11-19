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Spor

Trabzonspor önce gönderecek sonra alacak

Ocak ayındaki ara transferde takımı güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor'da transfer politikası satılacak futbolculara göre planlanacak. Benkovic, Larsen, Fountas ve Teklic'in iyi teklif gelmesi durumunda satılması gündemde.

13:40 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bordo-mavili takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Bordo-mavili takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Süper Lig'de son 4 haftada topladığı puanlarla zirve yarışında kendisine yer bulan Trabzonspor, ara transferde takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı.


Öncelikli olarak teklif gelecek ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın onayı doğrultusunda satılacak oyunculardan gelecek para ile transferi şekillendirecek olan bordo-mavililerde yabancı futbolcuların durumlarına göre transfer planlaması yapılacak. Bu dönemde sakat olan Orsic'in dönmesi ile yabancı kontenjanında fazlalığı da gidermeye çalışacak. Teklif gelmesi halinde yabancı oyunculardan Benkovic, Larsen, Fountas ve Teklic'in gönderilmesi gündemde.




Savunmaya öncelik verilecek

Savunmada oyunu geriden başlatma özelliği olan futbolcu tercihinde bulunacak olan Trazonspor'da bu bölge için en güçlü aday eski oyuncularından Vitor Higo görünüyor. Ülkesinin Bahia takımında forma giyen Brezilyalı oyuncunun dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, bir diğer arayış ise ikinci bölgeye planlanıyor. Oyunu iki yönlü oynayan ve liderlik özelliği bir oyuncuyu tercih edecek olan bordo-mavililer, Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas'ın kendisine yapılan teklife geri dönüş yapması halinde 30 yaşındaki yıldız oyuncuyla da sözleşme yenileyecek.





#Trabzonspor
#Süper Lig
#Abdullah Avcı
#Benkovic
#Larsen
#Fountas
#Teklic
13 dakika önce
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