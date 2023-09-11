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Spor

Onuachu Trabzonspor'da

Trabzonspor, Paul Ebere Onuachu'nun sezon sonuna kadar kiralanması için Southampton ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

15:14 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Onuachu'yu taraftarlar coşkuyla karşılamıştı.

Onuachu'yu taraftarlar coşkuyla karşılamıştı.

Bordo-mavililer, Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.


Trabzonspor bu transfer için İngiliz ekibi Southampton'a 1.5 milyon Euro (iki taksit halinde) transfer bedeli ödeyecek.


2.01 metrelik Nijeryalı golcü, yıllık 1 milyon 742 bin euro maaş alacak.


Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir"


Bordo-mavililerin “Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” paylaşımı:





#Trabzonspor
#Onuachu
#Transfer
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