Bordo-mavililer, Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Trabzonspor bu transfer için İngiliz ekibi Southampton'a 1.5 milyon Euro (iki taksit halinde) transfer bedeli ödeyecek.