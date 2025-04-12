Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Çaykur Rizespor 43 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında oynanan maçlarda son dönemde Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Yeşil-mavili takım sahasında son 3 lig maçı, deplasmanda da 1 lig maçı olmak üzere 4 karşılaşmada rakibi karşısında galip geldi. Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-2, kendi evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi. Yeşil-mavililer, böylelikle Trabzonspor karşısında en iyi galibiyet serisini yakaladı.