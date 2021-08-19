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Trabzonspor Roma'ya diş geçiremedi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un maçtaki tek golü yeni transfer Cornelius'tan geldi. Roma'yı galibiyete taşıyan golleri ise Pellegrini ve Shomurodov attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Roma maç özeti ve golleri: Corneliusun ilk golünü izle
Trabzonspor, Roma'ya evinde 2-1 kaybetti.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un maçtaki tek golü yeni transfer Cornelius'tan geldi. Roma'yı galibiyete taşıyan golleri ise Pellegrini ve Shomurodov attı.

Trabzonspor-Roma maçının önemli anları;

16. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı ve vuruşunu yaptı, kaleci Patricio direk dibinde topu kontrol etti.

22. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Patricio’da kaldı.

32.dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine yöneldi. Savunmadan seken topa gelişine vuran Hamsik’ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

38. dakikada Shomurodov’un ceza sahası içine ortasında topu önüne alan Karsdrop’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

GOL!

  • 55’inci dakikada Mkhitaryan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pellegrini arka direkte boş kaldı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius ilk golünü Roma'ya attı

GOL!

  • 64’üncü dakikada Peres’in sağ kanattan altıpasın gerisine açtığı ortada iyi yükselen Cornelius’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

GOOOL | 🇹🇷 Trabzonspor 1 🆚 1 Roma 🇮🇹⚽️ Andreas Cornelius 64' pic.twitter.com/gb2HBNPGFs

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65’inci dakikada Nwakaeme'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının üzerinde yaptığı vuruşta Patricio topu kontrol etmeyi başardı.

69’uncu dakikada Nwakaeme ceza sahası içerisinde topu sağına çekip vuruşunu yaptı, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yeniden Nwakaeme önünde kalan topu kaleye gönderdi ancak bu kez meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL!

  • 81’inci dakikada Zaniola’nın sağ kanattan ortasında arkada direkte topa iyi yükselen Pellegrini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Devamında meşin yuvarlağı ön önünde bulan Shomurodov vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+2’nci dakikada Bakasetas’ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda Patricio meşin yuvarlağı direğin dibinde yatarak kontrol etti.

Karşılaşma 2-1 Roma’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

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