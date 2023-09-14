Trabzonspor şampiyonluk belgeseli dijital platformlarda seyirciyle buluşacak

“Taraftardan gelen yoğun baskıyı görmezden gelmedik ve kulüple istişare yaparak bu şekilde karar aldık. Çünkü Trabzonspor taraftarıyla bir bütün ve taraftarıyla büyük bir camia. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarımızı kucaklamak ve onlara şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak için, belgeselin sinema yerine dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşmasına karar verdik. En kısa zamanda yayınlanması için büyük çaba harcadığımız bu yapım şampiyonluk sezonuyla beraber Trabzonspor'un tarihini de anlatıyor. 10 yıl sonra izlendiğinde bile aynı tadı alacağımız, şampiyonluklarımızı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir belgesel.”