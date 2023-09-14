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Spor

Trabzonspor şampiyonluk belgeseli dijital platformlarda seyirciyle buluşacak

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan "İnadıyla Şampiyon" belgeseli gösterimi, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine yeniden düzenlenerek dijital platformlarda yayınlanacak.

18:11 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Belgesel 15 Eylül'de dijital platformlarda yer alacak

Belgesel 15 Eylül'de dijital platformlarda yer alacak

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu konu alan "İnadıyla Şampiyon" belgeseli gösterimi, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine yeniden düzenlenerek dijital platformlarda yayınlanacak.


Trabzonspor Kulübü ve yapımcı şirket 29ON Productions’un ortaklaşa aldığı karar üzerine, 15 Eylül’de sinemalarda vizyona girmesi beklenen belgesel, daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşmak için bölümler halinde dijital platformlarda yerini alacak.

Özel görüntüler yer alacak

“İnadıyla Şampiyon” belgeselinde Trabzonspor'un oynadığı müsabakaların devre arası ve maç sonu görüntüleri, deplasman yolculukları, taraftar öyküleri ve bordo-mavili kulübün efsanelerinin özel röportajları yer alıyor.


Yapımcılığını Serdar Şen'in yaptığı belgeselin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel bulunuyor. Güzel, Trabzonspor'un şampiyonluk döneminde #MutluluğaKurşunSıkma sloganıyla gündem olan ve Kristal Elma'da 3 ayrı kategoride birincilik ödülü, Felis ödüllerinde de 2 kategoride Felis ödülüne layık görülen Yayla Çocukları reklam filminin de yönetmenliğini yapmıştı.


Yapımcı Serdar Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Taraftardan gelen yoğun baskıyı görmezden gelmedik ve kulüple istişare yaparak bu şekilde karar aldık. Çünkü Trabzonspor taraftarıyla bir bütün ve taraftarıyla büyük bir camia. Yurt içinde ve yurt dışındaki milyonlarca taraftarımızı kucaklamak ve onlara şampiyonluk coşkusunu yeniden yaşatmak için, belgeselin sinema yerine dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşmasına karar verdik. En kısa zamanda yayınlanması için büyük çaba harcadığımız bu yapım şampiyonluk sezonuyla beraber Trabzonspor'un tarihini de anlatıyor. 10 yıl sonra izlendiğinde bile aynı tadı alacağımız, şampiyonluklarımızı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir belgesel.”



#Trabzonspor
#İnadıyla Şampiyon
#Belgesel
17 dakika önce
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