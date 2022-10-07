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Trabzonspor'da savunma sıkıntısı

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa'da çıktığı toplam 14 resmi maçta kalesinde 20 gol gördü. Teknik Direktör Abdullah Avcı döneminde Karadeniz ekibi, ilk 2 sezonunda savunmada daha başarılı bir görüntü ortaya koymuştu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor: Savunma alarm veriyor
Trabzonspor Haberleri - Trabzonspor'da savunma sıkıntısı.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Fransa'nın Monaco takımına 3-1 yenilen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde savunmasında eski başarılı görüntüsünün uzağında kaldı.

Bu sezon Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında toplam 14 resmi karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, kalesinde 20 gol görerek maçlarını 1,43 gol ortalamasıyla oynadı.

Karadeniz ekibi, ligde 8 hafta sonunda 11, Avrupa kupalarında 5 maçta kalesinde 9 gol görürken, Süper Kupa maçında gol yemedi.

Ligde önceki dönemden daha fazla gol yedi

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk 8 haftalık bölümde kalesinde 11 gol görerek, teknik direktör Avcı ile ilk kez 1 gol ortalamasının üzerine çıktı.

Bordo-mavililer, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, Hatayspor'u sahasında 1-0 yenerek kalesini gole kapattı.

Üçüncü haftada Antalyaspor maçında 5-2 yenilen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk kez ligde kalesinde bir maçta 5 gol gördü. Ardından sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalıp, İstanbul'da Ümraniyespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonraki 3 maçta kalesinde 6 gole daha engel olamadı.

Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerken, Gaziantep FK'yi sahasında 3-2 mağlup etti. Son haftada Kayserispor'u dış sahada 2-1 yendi.

Geride kalan 8 haftada kalesinde 11 gole engel olamayan bordo-mavili ekibin bu sezonki gol yeme ortalaması 1,38'e yükseldi.

  • Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde maç başına ilk sezonunda 0,69, ikinci sezonunda ise 0,95 gol yeme ortalaması başarısı göstermişti.

Avrupa maçları

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenilirken sahasında rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden bordo-mavililer, Ferencvaros'a 3-2 yenildikten sonra sahasında Kızılyıldız karşısında 2-1 galip geldi, Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 gol yiyen bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi grubunda 3 maçta kalesinde 7 gol gördü.

Şampiyonluk sezonunda savunma başarısı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlarken, savunmadaki başarılı performansıyla da dikkati çekti.

Bordo-mavili takım, ligdeki 38 maçta kalesinde 36 gol görerek Medipol Başakşehir ile en az gol yiyen ekip oldu.

İlk sezonunda takım savunmasını oturtmuştu

Abdullah Avcı, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve başladığı ilk bölümde, takımın savunma problemlerini çözmüştü. İlk 8 haftada 15 gol ile ligin en fazla gol yiyen takımı olan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesinin ardından 32 maçta kalesinde 22 gol görmüştü.

  • İlk 8 haftalık periyotta maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, Avcı döneminde 0,69 gibi düşük bir ortalamada kalmıştı.

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