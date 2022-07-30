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Trabzonspor-Sivasspor | CANLI

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Sivasspor | CANLI
​Trabzonspor-Sivasspor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Futbolseverler bu karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

11'ler belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor: Ali, Murat Paluli, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
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