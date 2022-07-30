Spor Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupanın sahibi oldu
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u 4-0 mağlup etti ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bordo mavililerin gollerini Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas attı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupanın sahibi oldu
Trabzonsporlu futbolcuların sevinci.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas attı.

Maçtan dakikalar;

15. dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Detaylar geliyor...
Süper Kupa Trabzonsporun

Süper Kupa Trabzonspor'un

​Trabzonspor, yeni sezonu kupayla açıyor.
Son dakika olarak duyurdular

Son dakika olarak duyurdular

​ABD Başkanı'nın koronavirüs testi yeniden pozitif.
AK Partiden EYT müjdesi: Hamza Dağ Enflasyon ne zaman düşecek? sorusuna net yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi kıramadı.

​Ordu'da 6'lı masayı hedef alan pankart Erdoğan'ı mest etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da uyardı: Alavereciye parayı kaptırmayın

​Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Ozan attı<br>Hull kazandı

Ozan attı
Hull kazandı

Milli futbolcu İngiltere'deki ilk golünü attı.

Genç yıldız<br> adayı duyurdu

Genç yıldız
adayı duyurdu

Beşiktaşlılar takımdan gitmesini istemiyordu.

​Sıraya girip Türkiye'yi şikayet ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.