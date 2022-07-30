Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililerin gollerini Cornelius (2), Larsen ve Bakasetas attı.
Maçtan dakikalar;
15. dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
43. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
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