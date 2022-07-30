Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu

Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez'den tasarruf önerisi: Kravat takmayın

Rusya-Ukrayna savaşı gaz tedariki sorununu da beraberinde getirdi. Rusya'nın vanaları kısmasıyla Avrupa'nın birçok ülkesinde krize neden olurken, tedbirler peş peşe sıralanıyor. Ancak son olarak İspanya'dan ilginç bir öneri geldi. Başbakan Pedro Sanchez, klima kullanımına karşı enerji tasarrufu için kamu çalışanlarına kravat takmama çağrısı yaptı.