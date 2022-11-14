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Avcı kolları sıvıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, lige verilen arada öncelikli olarak oyuncuların yeniden şampiyonluğa konsantre olmalarını sağlayacak. Çalışmaların diğer ayağında ise taktik ve kondisyon üzerine yoğunlaşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor takımı Dünya Kupası arasında ne yapacak?
Abdullah Avcı

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezonun geride kalan 13 haftasında beklentilerin uzağında kaldı. Bordo-mavili takım, geçen sezonun ilk 13 karşılaşmasında 33 puan toplayarak zirvede yer alırken bu sezon ise aynı periyotta 23 puanda kaldı.

Trabzonspor'da özellikle Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez, Umut Bozok ve Bardhi gibi isimlerin istikrarsız bir performansa sahip olmaları işlerin sahada planlandığı şekilde yürümesine engel oldu. Bunlara karşın, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen araya zirvenin 6 puan gerisinde girilmesi sezonun geri kalan kısmı için umutları taze tuttu.

Teknik direktör Abdullah Avcı, 45 günlük arada takımı hem moral motivasyon hem de fizik kondisyon olarak yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayacak.

Şampiyonluk hatırlatılacak

Takıma öncelikle yemden motivasyon kazandırmak isteyen Abdullah Avcı'nın ilk iş olarak oyuncuların mental seviyesini yukarı çekmeye çalışacağı ifade edildi. Tecrübeli çalıştırıcının idmanlardan arta kalan zamanlarda geçen sezonun şampiyonluk görüntülerinin takım halinde izlenmesini planladığı öğrenildi. Takımda bir doymuşluk havası sezen Avcı'nın öncelikle bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağı ifade edildi.

Çalışmaların diğer kısmı ise fizik-kondisyon ve teknik-taktik idmanlardan oluşacak. Beklentilerin altında kalan isimler için genel antrenmanların dışında özel idman programlan da hazırlanacak.

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