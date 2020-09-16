SÜPER LİG

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton yeni transfer için tarih verdi

Eddie Newton yeni transfer için tarih verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımın transfer ihtiyacı olduğunu söylerken yeni bir ismin aralarına katılabileceğini ifade etti. Gerekli takviyeleri yapacaklarını belirten Newton, "Transfer sürecinin sonuna kadar eski gücümüzü geri kazanacağımıza ve ihtiyacımız olan bütün bölgelere gerekli transferleri yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın bu sabahki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İngiliz teknik adam, takımda sakat oyuncuların sayısının fazla olmasının nedeni konusunda bir soru üzerine, "Tabii ki bu sakatlıklarla alakalı herhangi bir kimseyi, çalışanımızı suçlamak kesinlikle mümkün değil. Trabzon'da olan yüksek nem ve havadan dolayı sahada bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Her gün çimi kontrol eden arkadaşlarımız harika işler çıkardılar. Hem burada hem de sahada çimi çok iyi kontrol ettiler. Ancak sezon öncesi kampındayız, bu sakatlıkların yaşanması normaldir" diye konuştu.

"Liverpool'da bu durumu yaşadı"

Newton, sadece Trabzonspor'a değil, Avrupa'da ve Türkiye'de bütün takımlara bakıldığında kasığından, arka adalesinden 2-3 hafta sakatlık yaşayan birçok futbolcu görüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Sezon öncesi kampındasınız ve bütün oyunculara yükleme yapmak zorundasınız. Bu oyuncuların sakatlanması normal durumdur. Liverpool örneğini ele alırsak Klopp başladığında antrenman şeklinin değişmesinden dolayı birçok sakatlık yaşanmıştı. Bu sürece oyuncularımızın adapte olması gerekiyor. Oyuncularımızın yeni antrenman sistemine alışması gerekiyor. Bu, zaman alacaktır. Oyuncularımız buna tamamen adapte olduğunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sağlık departmanı ile her gün iletişim halindeyiz. Oyuncuların sağlığını kontrol etmeye, onların yaşayacağı sorunu önceden engellemeye çalışıyoruz."

Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor.

"Büyük oyuncu kaybetmek canınızı yakar"

"Hangi takım olursanız olun, ister Real Madrid, Chelsea veya dünyanın en büyük takımlardan biri olun, büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar" diyen bordo-mavili takımın teknik adamı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür oyuncuları kaybetmek istemezsiniz. Hem yönetimimiz hem de başkanımızla gece gündüz muhteşem çalışma yürütüyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz gerçekten bana ve bütün ekibimize transfer konusunda ihtiyacımız olan bölgeler konusunda yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Harika bir iş çıkarıyorlar. Tabii ki bu oyuncuların boşluğunu doldurmak kolay olmayacaktır. Transfer sürecinin sonuna kadar eski gücümüzü geri kazanacağımıza ve ihtiyacımız olan bütün bölgelere gerekli transferleri yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki kolay iş olmayacaktır. Zor olacaktır. Ama bunu başarmak adına hem yönetim hem de başkanımızla harika bir çalışma içindeyiz."

"Sörloth konusunda çok netiz"

Eddie Newton, Norveçli golcü oyuncu Alexander Sörloth konusunda, "Yönetimimiz ve ben bu konuda çok netiz aslında. Kendisiyle hem ben hem de yönetimimiz 1 yıl daha devam etme fikrimiz vardı. Ancak birçok konuşmadan ve ilk birkaç hafta çalıştıktan sonra hem ben hem de başkanımızın yaptığı görüşmeden sonra kendisinin kararını verdiği ve burada devam etmek istemediği yönünde görüşü olduğunu fark ettik. Oyuncularımızın burada oynamak istemelerini istiyoruz. Oyuncunun eğer kalbi ve düşüncesi burada oynamak niyetinde değilse oyuncunun ayrılması ve onun yerine yeni oyuncu bakma daha doğru olur düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Afobe, Trabzon'a geldi.
Afobe, Trabzon'a geldi.

"Afobe'yi tanıyorum"

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan ve Trabzon'a gelen Benik Afobe'yi tanıdığını aktaran Newton, "Hızlı ve güçlü, bu ligde iş yapabilecek kalitede ve yeteneklere sahip kendisi. Hem birçok oyuncumuz açısından Ömür, Tony, Ekuban gibi oyunun içinde kalmayı seven oyuncularımıza birçok şey katabilecek hem de onlara yardımcı olabilecek oyuncu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kadronun yeterli olduğunu söyleyemem"

Trabzonspor'un kadrosunun yeterli olup olmadığı şeklindeki soru üzerine de İngiliz çalıştırıcı, şu görüşleri paylaştı:

"Yalan söyleyecek değilim bu konuyla alakalı. Kadronun yeterli olduğunu söyleyemem. Yönetim ve başkanımız gece gündüz durmaksızın inanılmaz çalışma gösteriyorlar. Vakit tanımaksızın ellerinden gelen çabaları gösteriyorlar. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz. Şu an söyleyecek değilim. Muhtemelen fikirleriniz vardır. Ama bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu senenin ayrıca bir zorluğu da var. Finansal sınırlamalar. Bu finansal sınırlamaları da işin içine kattığınızda yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu siz de tahmin edebileceksiniz."

Newton, bu takımın şampiyonluk yarışı içinde kalabilecek bir takım olduğunu vurgulayarak, "Sadece şunu söylemem gerekir; maçı gördüyseniz şunu fark etmişsinizdir. Beşiktaş gibi önemli takıma karşı oynarken topun hakimiyeti bizdeydi. Yediğimiz gollere bakacak olursanız savunma oyuncumuzun kafasına çarpıp kalecimizi tereddütte bırakan goldü. Penaltı çok basit karardı. Daha önce de söyledim. Evet, bu takımın transfere ihtiyacı var. Evet bu takımda gelecek pozisyonlara yeni oyunculara ihtiyacımız var. Ancak tekrar söylemeliyim. Ben, yönetim ve başkanımız herkes bu takıma doğru insanları getirmek adına çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü basın mensuplarına kapılarını açıyor
Trabzonspor Kulübü basın mensuplarına kapılarını açıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü ile görüşme gerçekleşti. Pandemiden dolayı basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanlara artık belirli periyotlarla gazetecilere açılacak. Konuyla ilgili TSYD Trabzon Şubesi bir açıklama yayınladı.Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildiTürkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi olarak Trabzonspor Kulübü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda taleplerimiz, yönetim kurulu tarafından olumlu şekilde karşılık bulmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle basına kapalı idmanların bugünden başlayarak belirli periyotlarda meslektaşlarımıza açılması, güncel gelişmelerin yanında hem iç saha hem de deplasmanlarda daha iyi iletişimin kanallarının sağlanacak olması,toplumu bilgilendirme görevi olan biz gazetecileri memnun etmiştir.

"Hafta sonuna kadar bir arkadaşımız daha aramıza katılabilir"

Transferde titiz davrandıklarını anlatan Newton, şöyle devam etti:

"Panik yapmayacağız. 5 Ekim'e kadar vaktimiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu zamana kadar doğru oyuncuları seçmek zorundayız. Doğru insanları getirmek zorundayız. Hata transferleri, panik transferleri kesinlikle yapmak istemiyoruz. Paramızı boşuna harcamak istemiyoruz. Hata yapacak paramız yok kesinlikle. Getirdiğimiz oyuncuların, doğru insan, oyuncu olması gerekiyor. Şöyle mesaj verebilirim. Ligi bir iki haftada kazanamazsınız. Ligin kazananı bir iki haftada belli olmaz. Kadromuz genişleyecek. Belki hafta sonuna kadar bir arkadaşımız daha aramıza katılabilir. Daha sonra 2-3 oyuncu daha katılabilir. Kadromuz genişleyecek ve daha güçlenecek. Sakatlarımız düzelecekler. Kısa süre içinde bizlerle olmaya, idman yapmaya başlayacaklar. Trabzonspor taraftarlarından tek ricam şu. Panik yapmasınlar kesinlikle. Burada doğru çalışan yönetim, başkan şekli var. Bütün herkes kulübün doğruları adına yapmaya çalışıyorlar. Doğru oyuncuları getirmeye çalışıyorlar. Hata yaparak paramızı boşuna harcamak istemiyoruz kesinlikle."

Eddie Newton, Trabzonspor taraftarlarına bir mesajı iletmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Öncelikle şu konu hakkında özür dileyebilirim. Haftalardır çünkü ilerisinde belki aksaklık olmuş olabilir. Çok fazla kendileriyle konuşmaya, kendileriyle iletişim kurmaya fırsat bulamamış olabiliriz. Bu konuyu düzelteceğiz. Daha sık bir şekilde kendileriyle iletişim kurma fırsatına ulaşmış olacağım ben de. Trabzonspor taraftarlarından sabır ve anlayış istiyorum. Bu durumun üstesinden geleceğiz. Hep birlikte geleceğiz. Herkes işini doğru şekilde yapmaya çalışıyor burada. Ama dediğim gibi burada en önemli olan nokta, taraftarımız ve kendilerinin bizlere göstereceği anlayış ve güven. Onu hissetmeye ihtiyacımız var. Bize güvenmeye, desteklemeye her zaman devam etsinler. Bu durumun üstesinden beraber geleceğiz ve geldiğimiz zaman da her zaman kazanmaya oynayan, o başarıları tekrar gösteren ve yarışan bir Trabzonspor bulacaklar."

Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi
Trabzonspor'da Benik Afobe sürprizi: Efsane isim önerdi Türkiye'ye davet edildi

Trabzonspor'da Sörloth'un milli takım kampından Türkiye'ye dönmemesi ve sonrasında takımdan ayrılmak istediğinin ortaya çıkmasının ardından forvet arayışlarına hız veren bordo mavililer ilk hamlesini gerçekleştirdi.Trabzonspor'un eski oyuncusu Kevin Campbell'ın tavsiye ettiği oyuncu için izleme ekibinin de daha önceden raporlama yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncuyu İngiltere'den tanıyan Eddie Newton'un da futbolcuyla görüntülü bir şekilde konuştuğu ve transferinde önemli rol oynadığı belirtildi.Hatırlanacağı üzere Kewin Campbell, geçtiğimiz sezon da Daniel Sturridge'in Trabzonspor'a transferinde yardımcı olan isimlerdendi.Benik Afobe kariyerinin son yıllarında büyük sıkıntılar yaşadı. Geçtiğimiz senenin Eylül ayında çapraz bağları kopan futbolcu, Aralık ayında da 2 yaşındaki kızını kaybetmişti. Pandemi sonrasında yeşil sahalara geri dönen oyuncu futbolu çok özlediğini ve eski performansına kavuşmak istediğini açıklamıştı.Benik Afobe, son olarak Bristol City'de kiralık olarak forma giymişti. 27 yaşındaki Kongolu forvet, kariyerinde çıktığı 327 resmi maçta 89 gol atmış 30 da asist yapma başarısı göstermişti.

Trabzon'da kazanan Beşiktaş
Trabzon'da kazanan Beşiktaş

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 86. dakikada Abdülkadir Ömür attı. Mücadelnin 63. dakikasında bordo-mavili ekibin yeni transferi Flavio ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Beşiktaş lige 3 puan ile başlarken, Trabzonspor istediği başlangıcı yapamadı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Denizlispor'un misafiri olacak.Beşiktaş’ta yeni sezonun ilk golü Boyd’dan geldiSüper Lig’de açılışı Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 29. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahası önüne hareketlenen Tyler Boyd, ceza sahası dışından çok sert vurdu, Hüseyin Türkmen’e çarpan top filelere gitti. Bu golle Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçerken, Beşiktaş’ın yeni sezondaki ilk golü de Boyd’dan geldi. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor deplasmanında açan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, geçen sezonki ilk golünü ikinci haftada oynanan Göztepe mücadelesinde Güven Yalçın kaydetmişti.Mensah, Beşiktaş formasıyla siftah yaptıSüper Lig’de sezonun açılışını Trabzonspor deplasmanında yapan Beşiktaş, karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı golüyle 2-0’ı yakaladı. 61. dakikada Beşiktaş’ın korner kullandığı sırada Atiba, Flavio tarafından düşürülünce, Ali Şansalan pozisyonu tekrar izlemeye karar verdi VAR’da pozisyonu kontrol ettikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında 64. dakikada yeni transfer Mensah topun başına geçti ve soğukkanlı bir vuruşla, topu ters köşeye göndererek fileleri havalandırdı ve Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında golle tanıştı..

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