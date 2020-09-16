Trabzonspor Kulübü basın mensuplarına kapılarını açıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü ile görüşme gerçekleşti. Pandemiden dolayı basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanlara artık belirli periyotlarla gazetecilere açılacak. Konuyla ilgili TSYD Trabzon Şubesi bir açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi