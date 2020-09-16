Trabzonspor Kulübü basın mensuplarına kapılarını açıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü ile görüşme gerçekleşti. Pandemiden dolayı basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanlara artık belirli periyotlarla gazetecilere açılacak. Konuyla ilgili TSYD Trabzon Şubesi bir açıklama yayınladı.
Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi
- Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi olarak Trabzonspor Kulübü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda taleplerimiz, yönetim kurulu tarafından olumlu şekilde karşılık bulmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle basına kapalı idmanların bugünden başlayarak belirli periyotlarda meslektaşlarımıza açılması, güncel gelişmelerin yanında hem iç saha hem de deplasmanlarda daha iyi iletişimin kanallarının sağlanacak olması,toplumu bilgilendirme görevi olan biz gazetecileri memnun etmiştir.
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