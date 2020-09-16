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Trabzonspor Kulübü basın mensuplarına kapılarını açıyor

TSYD Trabzon Şubesinin Trabzonspor ile yaptığı görüşmeler sonucunda antrenmanlara basın mensuplarının alınması konusunda anlaştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında belirli periyotlarla antrenmanları takip edebilme imkanı bulacak basın mensupları bordo mavili yönetimin verdiği karardan memnuniyetlerini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Şubesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TSYD Trabzon Şubesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi, Trabzonspor Kulübü ile görüşme gerçekleşti. Pandemiden dolayı basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanlara artık belirli periyotlarla gazetecilere açılacak. Konuyla ilgili TSYD Trabzon Şubesi bir açıklama yayınladı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi

  • Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi olarak Trabzonspor Kulübü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda taleplerimiz, yönetim kurulu tarafından olumlu şekilde karşılık bulmuştur. Covid-19 salgını nedeniyle basına kapalı idmanların bugünden başlayarak belirli periyotlarda meslektaşlarımıza açılması, güncel gelişmelerin yanında hem iç saha hem de deplasmanlarda daha iyi iletişimin kanallarının sağlanacak olması,toplumu bilgilendirme görevi olan biz gazetecileri memnun etmiştir.
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