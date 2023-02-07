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Spor

Trabzonspor tesislerini depremzedelere açtı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için kulüplerimiz de seferber oldu. Trabzonspor da destek veren takımların arasına katıldı.

22:53 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor Özkan Sümer Tesisleri

Trabzonspor Özkan Sümer Tesisleri

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için kulüplerimiz de seferber oldu. Trabzonspor yaptığı açıklamada, tesislerini depremden zarar gören çocuklara açtıklarını söyledi.

İşte açıklama:

Değerli Basın Mensuplarının Bilgisine

Tesislerimizi depremden zarar gören çocuklarımıza açıyoruz

Trabzon Valiliği ve AFAD koordinasyonu ile Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki erkek ve kız çocuklarımızı ağırlamak için hazır hale getirdik.

Ülkemizde büyük hüzne neden olan deprem felaketinde zarar gören çocuklarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için Özkan Sümer Futbol Akademisi’nde 8-17 yaş aralığında 30 erkek çocuğumuzu, Kadir Özcan Tesisleri’nde ise 10 kız çocuğumuzu konuk edeceğiz.

Bu vesileyle hepimizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.

İyi çalışmalar

#Trabzonspor
#deprem
#yardım
7 dakika önce
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