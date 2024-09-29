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Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor

16:0029/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Visca ile Guilherme'nin mücadelesi (Arşiv)
Visca ile Guilherme'nin mücadelesi (Arşiv)

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Ligde 5 haftada 5 beraberlik alan Trabzonspor, 8 puana sahip TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Papara Park'ta oynanan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


İlk 11'ler

Trabzonspor:
Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Banza
TÜMOSAN Konyaspor:
Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Konyaspor

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