Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor

Visca ile Guilherme'nin mücadelesi (Arşiv)
Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Ligde 5 haftada 5 beraberlik alan Trabzonspor, 8 puana sahip TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. Papara Park'ta oynanan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Trabzonspor:
Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Banza
TÜMOSAN Konyaspor:
Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer
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