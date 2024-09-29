Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Ligde oynadığı 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 yenerek, ilk galibiyetini almış oldu.





Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Edin Visca ve 45+4 (P) ile 54. dakikalarda Simon Banza kaydetti. Konuk ekibin gollerini ise 24. dakikada Adil Demirbağ ve 90. dakikada Keita attı. Ayrıca yeşil beyazlılarda Umut Nayir, 80. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.





Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor puanını 8'e yükseltti. Konyaspor ise 8 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.





Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maç özeti

6. dakikada ceza alanı içinde rakibinden sıyrılan Ozan Tufan, topu Nwakaeme'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden yerden şutunda kaleci Slowik, meşin yuvarlağı kontrol etti.





9. dakikada savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Kramer, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Denswil, geriden gelerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.





16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Bardhi'nin soldan kullandığı serbest atışta savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcu gelişine sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Slowik'in sağından filelere gönderdi: 1-0.





24. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Bazoer'in ceza alanı için sağ tarafından pasında arka direkte uygun durumda Adil Demirbağ, topu filelerle buluşturdu: 1-1





43. dakikada Kramer, taşıdığı topu ceza alanına doğru sokulan Pedrinho'ya aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı direğin üstünden kornere çeldi.





45. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan Nwakame'nin ortasında, Banza'nın kafa vuruşunda savunmada Kramer, yükseldiği topa elle müdahale etti. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi.





45+4. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu ters köşeye yatan kaleci Slowik'in yanından filelere yolladı: 2-1





Trabzonspor, ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.





54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı ceza sahası içi sağ tarafında topu önüne bulan Banza çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1





72. dakikada gönderilen uzun topla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Nwakaeme’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Slowik’den döndü.





77. dakikada Denswil’in ceza sahası içinde Kramer’in ayağına basması sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.





88. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.





90. dakikada Trabzonspor’un savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol tarafında alan Pedrinho’nun pasında kale önünde bulunan Keyta düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2.





Mücadele 3-2 sona erdi.





Trabzonspor 3-2 Konyaspor maç özeti izle



