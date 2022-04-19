Trabzonspor Türkiye Kupası'nda avantajı kaptı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Andreas Cornelius'un 88. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesinde avantaj elde etti.

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