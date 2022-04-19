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Trabzonspor Türkiye Kupası'nda avantajı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Andreas Cornelius'un 88. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve rövanş öncesinde avantaj elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Türkiye Kupasında avantajı kaptı
Cornelius'un gol sevinci.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar;

10. dakikada Visca'nın ceza alanı içinden sert vuruşunda kaleci Lung, yatarak topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Kouassi'nin kafa vuruşunda, savunma çizgi önünden topu kornere gönderdi.

22. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Visca'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top kalele Lung'da kaldı.

58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.

63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.

77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.

GOL!

  • 87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.

90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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