Spor Uğurcan Çakır 15 milyon eurodan aşağıya olmaz
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Uğurcan Çakır 15 milyon eurodan aşağıya olmaz

Trabzonspor’da Avrupa ekiplerinin transfer listesinde yer alan Uğurcan Çakır için 10 milyon euroluk bir teklif geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ise 15 milyon euronun altındaki hiçbir teklif için masaya oturmayacağı kaydedildi. Milli takım kampındaki başarılı kaleci ise maç periyodunun bitmesini bekliyor.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
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Transfermarkt verilerine göre Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Şampiyon Trabzonspor’da kadroya katılacak isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu... Bu anlamda teknik heyet tarafından düşünülmeyen oyuncular kadar Avrupa kulüplerinin radarında olup teklifler gelen isimler konusunda nasıl gelişmeler yaşanacağı da bordo-mavili taraftarların ve camianın cevabını en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

10 milyon euroluk teklif geldi

Bu noktada öne çıkan isimlerin başında ise Trabzonspor’un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır geliyor. Sergilediği başarılı performansla takımın şampiyonluğunda pay sahibi futbolculardan olan Uğurcan için Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin nabız yoklamaya başladığı ifade edildi. 26 yaşındaki kaleci için şu ana kadar 10 milyon euroluk bir teklif geldiği de sızan haberler arasında yer alıyor.

15 milyon eurodan aşağıya olmaz

Bordo-mavili yönetimin bu konudaki tavrı ise oldukça net. Trabzonspor, Uğurcan için en az 15 milyon euroluk bir teklif yapılmazsa masaya oturmayı düşünmüyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Süper Lig ve Zirat Türkiye Kupası maçları var. Bütün kulvarlarda başarılı olacak bir kaleci bulmak için o 10 milyon euronun en az yarısını, belki de daha fazlasını kullanmak zorunda kalacağız. O zaman bizim açımızdan hiçbir anlamı yok” dediği ifade edildi.

  • Milli maçlardan sonra
  • Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise şu anda transfer tekliflerine kendisini kapatmış durumda. A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki maç periyodu için milli takım kampında bulunan başarılı file bekçisinin sadece ay-yıldızlı takımın maçlarına konsantre olduğu ifade edildi. Söz konusu gelişmelerle Uğurcan’ın menajerinin ilgilendiği kaydedildi. 26 yaşındaki kalecinin milli maçlar tamamlandıktan sonra gerek menajeriyle gerekse Trabzonspor yönetimiyle görüşerek bir değerlendirme yapacağı ifade edildi.

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