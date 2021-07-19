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Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Sivasspor'un rakibi belli oluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ve Sivassporun rakipleri belli oluyor
Kura çekimi bugün yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.

  • Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.
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