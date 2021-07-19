Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

İstanbul'a dönen Fatih Terim'den açıklama: Bu Galatasaray'a yapılmadı nereye yapıldığı çok açık

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunanistan'da kendilerine yapılan muameleyle ilgili, 'Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük. Bu Galatasaray'a yapılmadı, nereye yapıldığı çok açık. Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.' dedi.