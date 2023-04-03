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Spor

Trabzonspor Hugo ayrılığını açıkladı

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekiplerinden Bahia'ya 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

13:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vitor Hugo

Vitor Hugo

Detaylar birazdan....

#Trabzonspor
#Vitor Hugo
#Transfer
#Bahia
11 dakika önce
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