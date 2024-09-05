Trabzonspor yeni golcüsünü duyurdu

Trabzonspor, transferin kapanmasına kısa bir süre kala forvet bölgesine takviye yaptı.

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."