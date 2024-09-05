Trabzonspor yeni golcüsünü duyurdu

Trabzonspor, transferin kapanmasına kısa bir süre kala forvet bölgesine takviye yaptı.
Bordo-mavililer, Braga forması giyen Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
"Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."
Banza geçtiğimiz sezon toplamda 41 maça çıkarken 23 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.
28 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.