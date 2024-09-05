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Spor

Trabzonspor yeni golcüsünü duyurdu

Bordo-mavili kulüp, Portekiz ekiplerinden Braga forması giyen Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

22:32 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:33 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Simon Banza
Simon Banza

Trabzonspor, transferin kapanmasına kısa bir süre kala forvet bölgesine takviye yaptı.


Bordo-mavililer, Braga forması giyen Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.


Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir."


Banza geçtiğimiz sezon toplamda 41 maça çıkarken 23 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.



28 yaşındaki forvet oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.











#Trabzonspor
#Simon Banza
#Transfer
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