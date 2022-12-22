Spor Trabzonspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında mağlup olmayan bordo-mavililer, hafta sonunda konuk edeceği Fenerbahçe karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonspor yenilmezlik serisini Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor
Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde 1.97 puan ortalaması tutturdu.

Süper Lig'in 15. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

En son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alarak mağlup olmayan bordo-mavililer, yenilmezlik serisini 656 güne taşımaya çalışacak.

  • Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

  • Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ligde oynadığı maçlar

Trabzonspor, sahasında bu sezon Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2, Sivasspor'u ise 1-0'lık sonuçla yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0, Arabam.com Konyaspor karşısında da 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Avrupa'da mağlubiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarında sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u da 1-0 yendi.

1994-1996 arasındaki seriyi geçmişti

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini yakalamıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında mağlup olmayarak yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki başarısını geride bırakmıştı.

Abdullah Avcı: "Taraftara transferden daha çok ihtiyacımız var"
SPOR
Abdullah Avcı: "Taraftara transferden daha çok ihtiyacımız var"

Jorge Jesus: Trabzonspor'a saygı duyuyoruz
SPOR
Jorge Jesus: Trabzonspor'a saygı duyuyoruz
Yeni Ibrahimovic

Yeni Ibrahimovic

Milan akademisinde 485 gol atan Camarda İtalya'da gündemde.
Men edildi

Men edildi

ABD'den Nusret Gökçe'ye final yasağı.
Sağlık durumu kötüye gidiyor

Sağlık durumu
kötüye gidiyor

​Pele'nin hastanesinden açıklama geldi.
'Adımı öğrenmiş oldu'

'Adımı öğrenmiş oldu'

Weghorst, Messi'yle arasında yaşanan gerginliği anlattı.
Türk futboluna <br>adanan ömür

Türk futboluna
adanan ömür

​Özkan Sümer ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Derbide <br>oynayabilecek mi?

Derbide
oynayabilecek mi?

​Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın durumu belli oldu.
16 milyon €

16 milyon €

​Sacha Boey için Galatasaray'a dev teklif.
Ayrılmak istiyor

Ayrılmak istiyor

Vincent Aboubakar kararını verdi.
'Trabzonspor'a <br>saygı duyuyoruz'

'Trabzonspor'a
saygı duyuyoruz'

​Jorge Jesus derbi hakkında konuştu.
Kartal'dan geri dönüş

Kartal'dan geri dönüş

​Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti.
'Transferden çok ihtiyacımız var'

'Transferden çok ihtiyacımız var'

​Abdullah Avcı, Samsunspor maçı sonrası taraftara mesaj verdi.
'Fenerbahçe maçı final değil'

'Fenerbahçe maçı final değil'

​Umut Bozok, Samsunspor galibiyetinin ardından konuştu.
Fırtına rahat turladı

Fırtına rahat turladı

​Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.