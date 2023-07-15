Trabzonspor Zinckernagel için ısrarcı

Bir forvet, bir de orta saha almayı planlayan Trabzonspor'da orta alan için öne çıkan isim bonservisi Yunan ekibi Olimpiakos'ta olan, geçen sezonu ise Belçika takımı Standart Liege'te geçiren Danimarkalı 10 numara Zinckernagel oldu.

Fırtına, Standart Liege'in de devreden çıkmasıyla avantajlı konuma geldi. Olimpiakos'un 3 milyon euroluk bonservis talebiyle ilk görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor, Zinckernagel'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.





Yunan basınına göre, oyuncuya bir başka Belçika ekibi Club Brugge de ilgi gösteriyor.





Temaslar sıklaşacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın da transfere onay verdiği ifade edilirken oyuncunun orta sahada oynamasına karşın görev aldığı takımlarda hücuma katkısının da ön planda olmasının en önemli tercih nedeni olduğu öğrenildi.





28 yaşındaki oyuncunun, oyun kurmasının yanı sıra gol yollarında da etkili olması kendisini bir adım öne çıkardı. Şu an için bekleyişte olan Trabzonspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde oyuncu için temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.







