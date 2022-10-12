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Trabzonspor'a Avrupa havası yaramıyor

Trabzonspor bu sezon Avrupa dönüşü çıktığı 5 lig maçında 10 puan yitirdi . Avrupa kupası maçlarının ardından ligde önemli puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, Monaco mücadelesi sonrası karşılaştığı Kasımpaşa karşısında da 2 puan bıraktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspora Avrupa havası yaramıyor
Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi grup etabında oynadığı toplam 5 karşılaşmanın ardından Süper Lig’de 10 puan yitirdi. Bordo-mavililer, 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puanla yetindi.

Sadece Gaziantep'i yenebildi

İlk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’a 2-1 yenildikten sonra Antalyaspor’a dış sahada 5-2 kaybeden Trabzonspor, sahasında Danimarka temsilcisi ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından da kendi evinde Galatasaray karşısında aynı sonuçla (0-0) sahadan ayrıldı. Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ardından Adana’da aynı sonuçla 3-2 kaybetti.

  • Trabzonspor, tek galibiyetini Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı Gaziantep FK maçında son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2’lik sonuçla aldı. Son olarak Avrupa Ligi’nde Monaco deplasmanında 3-1 yenilen Karadeniz ekibi, Kasımpaşa karşısında ise 0-0 berabere kalarak Avrupa maçlarının ardından puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

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