Trabzonspor'a 'Black Card' kampanyasından büyük gelir

TS Black Card ile Trabzonspor’un Geleceğine İmza Atmak İçin #EliniCebineAt



Trabzonspor olarak, kulübümüze gönülden bağlı taraftarlarımızı ve dostlarımızı çok özel bir projeye davet ediyoruz.



TS Black Card, hem Trabzonspor’a doğrudan destek olma hem de benzersiz ayrıcalıklara… pic.twitter.com/VHbFYLff1n