Trabzonspor'a 'Black Card' kampanyasından büyük gelir

21:2119/08/2025, Salı
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'de iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor Kulübü önceki günlerde yaptığı açıklamada 'Black Card' uygulamasını başlatmıştı. Bu kart ile kulübe ciddi bir mali desteğin sağlanmasını hedefleyen bordo mavililerin planları tuttu.

Trabzonspor Kulübü ekonomik anlamda olumlu projeler üretmeye devam ediyor. Önceki günlerde bankalar birliğinden çıkarak ekonomik olarak ciddi bir rahatlamaya imza atan kulüp, son süreçte 'Black Card' kampanyasıyla ilgili planlamalarını sürdürüyor.

Kulübe mali anlamda olumlu bir getirisi olması hedeflenen kampanyada şu ana kadar önemli bir gelir elde edildiği belirtildi.

5 bin Euro değeri olmasına rağmen 640 adet kartın satıldığı kampanyada son verilere göre 3 milyon 200 bin Euro gelir elde edildi.

İşte satılan kart sayısı ve rakamlar;

➡️ Satılan Black Card sayısı: 640 adet

➡️ Kart başı fiyat: 5.000 €

➡️ Toplam gelir: 3 Milyon 200 Bin €



