Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor'a Cihan Çanak'tan kötü haber

Trabzonspor'a Cihan Çanak'tan kötü haber

15:0925/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak (solda) rakibi Ayberk Karapo ile mücadele etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Papara Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak (solda) rakibi Ayberk Karapo ile mücadele etti.

Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildi.

Trabzonsporlu futbolcu Cihan Çanak'ın sol arka üst adalesinde yaralanma tespit edildi.


Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun, hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Futbolcumuz Cihan Çanak'ın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka üst adale yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

#Trabzonspor
#Cihan Çanak
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Ankara sürekli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi