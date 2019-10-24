Trabzonspor'a kritik maç öncesi şoke eden haber: Sturridge oynayamayacak

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bu akşam Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, sol kasık ağrısı bulunan Daniel Sturridge'nin maç kadrosundan çıkartıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Ayaz, takımın maçla ilgili son antrenmanını dün gerçekleştirdiğini belirterek, Sturridge'nin sol kasık ağrısı şikayetinde bulunduğunu ifade etti.

Futbolcunun bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edildiğini bildiren Ayaz, "Acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır." bilgisini paylaştı.

Daniel Sturridge, Trabzonspor formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol attı, 2 de asist yaptı. İngiliz yıldız, 113 dakika sahada kaldı.