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Spor

Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber

Bordo-mavili kulüp, Galatasaray maçında sakatlanan Trezeguet'nin kaburgasında kırık tespit edildiğini açıkladı.

09:04 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Acı içinde yerde kalan Trezeguet, sedye ile oyundan çıktı.

Acı içinde yerde kalan Trezeguet, sedye ile oyundan çıktı.

Trezeguet, Süper Lig'in 2. haftasında dün oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Trabzonspor'a Mısırlı yıldızından kötü haber geldi. 28 yaşındaki oyuncunun kaburgasında kırık tespit edildiği bildirildi.


Trezeguet'nin sağlık durumu hakkında kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."





#Trabzonspor
#Trezeguet
#Galatasaray
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