Trabzonspor'a Trezeguet'den kötü haber

Trezeguet'nin sağlık durumu hakkında kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet’nin Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."