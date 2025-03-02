Trabzonspor'da 5 oyuncu TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Trabzonspor Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor’un konuğu olacak. Bordo mavili takımda 5 oyuncu, kadrodan çıkarıldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım, bu karşılaşmaya 5 oyuncusundan noksan olarak sahaya çıkacak.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, “Futbolcularımız Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Tim Jabol Folcarelli ve Enis Destan, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 26. haftasında deplasmanda oynayacağımız Tümosan Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi.